نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه داخل ملاعب كرة القدم بقميص نادي النصر السعودي في المواسم الأخيرة، ليصبح كلمة السر داخل الفريق وأهم أوراقه الهجومية.

ونجح رونالدو في مارس الماضي في المشاركة مع المصر في 3 مباريات استطاع خلالهم تسجيل 4 أهداف منهم هاتريك أمام الطائي.

رونالدو يفوز بجائزة لاعب الشهر

وحصد الأسطورة البرتغالية جائزة جديدة له مع النصر، حيث فاز بلقب أفضل لاعب في شهر مارس داخل دوري روشن 2023-2024.

وفاز رونالدو بنسبة وصلت إلى 44.7%، بينما جاء حمد الله في المركز الثاني برصيد 39.6%، وإيكامبي في المرتبة الثالثة (15.7%).

على جانب آخر، نشرت شبكة "أوبتا" الإحصائية، أن رونالدو بات على أعتاب إنجازا جديدا حيث بات ثاني لاعب يساهم في تسجيل 33 هدفًا أو أكثر خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.