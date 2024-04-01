عاجل| بالرياض وجدة.. مفاجأة مدوية بشأن إقامة مباراتي القمة بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة جديدة عن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري على الأراضي السعودية.

وقال شوبير عبر منصة “إكس”: "بالنسبة لمباراتي الأهلي والزمالك الاقتراح كالتالي مباراة الزمالك والأهلي تقام في الرياض".

وتابع: "مباراة الأهلي والزمالك تقام في جدة".

وأكمل: "جاري التنسيق والقرار قريبا جدا طبعا باتكلم عن الدورى العام".

الأهلي يصدر بيانًا يرحب باللعب في السعودية

قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية، جاء نصه كالتالي:

بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات.

وتابع: هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك.

مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا.

