نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على معلقي مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " عبر السطور التالية، معلقي مباراة ديربي جدة اليوم بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره فريق الأهلي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

وستنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة مع نظيره فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة اتحاد جدة، مع نظيره فريق الأهلي على شبكة قنوات SSC sports السعودية، وتحديدا عبر قناة SSC sports 1HD؛ باعتبارها الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي.

معلقو مباراة الاتحاد ضد الأهلي في دوري روشن السعودي

الجدير بالذكر أن قنوات SSC sports السعودية، أعلنت تعيين الثنائي المميز فهد عريشي وفارس عوض للتعليق على أحداث مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي.