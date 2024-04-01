نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الإعلان الرسمي.. تحديد ملاعب قمة الأهلي والزمالك بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب رابطة الأندية المصرية من إعلان إقامة مواجهتي الأهلي والزمالك، على الأراضي السعودية في نسخة الموسم الحالي من بطولة دوري “نايل”.

وعلم “دوت الخليج الرياضي” أن ملعب الأول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض سيستضيف مباراة الدور الأول، إذ يكون الزمالك صاحب الملعب في 15 أبريل المقبل، فيما يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مواجهة الدور الثاني في 25 يونيو المقبل.

الأهلي يصدر بيانًا يرحب باللعب في السعودية

قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية، جاء نصه كالتالي:

بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات.

وتابع: هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك.

مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا.

