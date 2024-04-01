رونالدو يعلن دعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، دعمه لملف المملكة العربية السعودية المقدم لاستضافة بطولة كأس العالم نسخة عام 2034.

رونالدو يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

نشر كريستيانو رونالدو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قائلًا: “فخور بدعم أحلام اُمة تأمل في جلب كأس العالم لكرة القدم إلى السعودية عام 2034".

وتقدمت السعودية، بملف لاستضافة كأس العالم 2034 في نوفمبر الماضي، وذلك بعد مجهود استقدام عديد من نجوم كرة القدم الأوروبية لدوري روشن منذ العام الماضي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤخرًا، إطلاق الحملة والهوية الرسمية الخاصة بملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، تحت شعار “معًا ننمو”

وتستند حملة السعودية، لاستضافة كأس العالم 2034 على3 أهداف وهي "تنمية القدرات البشرية، تنمية كرة القدم، وتنمية جسور التواصل".