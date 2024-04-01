نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايرن ميونخ يستقر على مدربه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسؤولو نادي بايرن ميونخ، على اسم المرشح الأول لتدريب الفريق “البافاري” في الموسم المقبل، بعد رحيل المدرب الحالي توماس توخيل في الصيف.

ناجلسمان يرحب بالعودة إلى بايرن ميونخ

أفادت شبكة “سكاي سبورتس” بإن نادي بايرن ميونخ يفكر بجدية في عودة جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا الحالي، والذي يحظى بثقة الإدارة الرياضية.

وأشارت الشبكة الرياضية إلى أن ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ يحترم ناجلسمان كثيرًا والثنائي كانا على تواصل في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولفتت الشبكة إلى إن ناجلسمان متحمس للعودة، ولكن هذا ليس أمرًا مضمونًا، لأنه يدرك أن ليس كل مسؤولي النادي يدعمون هذا القرار، حيث يفضل البعض خيار دي زيربي.

وأوضح المصدر ذاته أن إذا عاد ناجلسمان إلى بايرن ميونخ، فإن هناك اقتراح بأن ساندرو فاجنر سيصبح جزءًا من طاقم التدريب في الفريق بالموسم المقبل.

وتصطدم خطة بايرن ميونخ، برغبة الاتحاد الألماني لكرة القدم في تمديد عقد ناجلسمان ليستمر مع المنتخب الوطني حتى نهائيات كأس العالم 2026.