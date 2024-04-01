نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الأهلي في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جالاردو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والأهلي مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، فيليبي، كادش، الصقور.

خط الوسط: كانتي، الشمراني، جوتا.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدلله، كريم بنزيما، رومارينهو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

