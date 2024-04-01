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أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الاتحاد والأهلي في إطار الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن لموسم 2024.

و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد وأهلي جدة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

ديربي جدة: صراع بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن

وتحمل هذه المباراة أهمية خاصة كونها "ديربي جدة" الذي يجمع بين أقوى فريقين في المدينة، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، مما يجعل هذا اللقاء مصيريًا للفريقين في سباق المنافسة على المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

ويعاني كلا الفريقين من تذبذب النتائج خلال هذا الموسم، حيث لم يظهرا بالأداء المتوقع منهما منذ بداية المسابقة، وهو ما يزيد من أهمية هذا اللقاء ويضفي عليه لمسةً إضافيةً من التشويق والغموض.

وتعدّ مواجهات الديربي دائمًا مليئة بالإثارة والتشويق، حيث ينجح كل فريق في إبراز أفضل ما لديه من مهارات وقدرات، وسط رغبة عارمة في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره.

وتُفتح أبواب الاستاد اليوم لاستقبال جماهير الفريقين، الذين سيحضرون بأعداد كبيرة لتشجيع فرقهم ودعمهم في هذا اللقاء الحاسم.

وبانتظارنا اليوم مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين الاتحاد والأهلي، يتخللها أجواء حماسية ومنافسة شرسة، في إطار ديربي جدة الذي يُعدّ أحد أهم الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية.

موعد المباراة في جدة



تستعد مدينة جدة لاستضافة مباراة قوية تجمع أقوى فريقين فيها على ملعب الجوهرة المشعة. ستقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

التوقيت:

القاهرة: 9 مساءً

مكة المكرمة: 10 مساءً

الإمارات: 11 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

تُذاع جميع مباريات دوري روشن السعودي لكرة القدم حصريًا عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية،

ويمكنك متابعة مباراة الأهلي والاتحاد على القنوات التالية:

SSC 1 HD

SSC 2 HD

SSC 3 HD

SSC 4 HD

SSC 5 HD

SSC Yalla HD

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر منصة Shahid VOD الرقمية،

والتي توفر بثًا مباشرًا للمباريات مقابل اشتراك شهري.

جدول ترددات قنوات SSC

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC 1 HD عرب سات 12073 أفقي 27500 5/6 SSC 2 HD عرب سات 12073 أفقي 27500 5/6 SSC 3 HD عرب سات 12073 أفقي 27500 5/6 SSC 4 HD عرب سات 12073 أفقي 27500 5/6 SSC 5 HD عرب سات 12073 أفقي 27500 5/6 SSC Yalla HD عرب سات 12073 أفقي 27500 5/6

معلق مباراة الاتحاد والأهلي السعودي اليوم في دوري روشن 2024



سيكون معلق مباراة الاتحاد والأهلي السعودي في الجولة 26 من دوري روشن 2024 على قناة SSC 1 SD فهد عريشي، أما قناة SSC 1 HD فتجد على صوتيتها الأولى فارس عوض، وعلى الثانية محمد حسين أضرضور.

تشكيل أهلى جدة المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي



وجاء تشكيل أهلي جدة المتوقع على النحو التالي..