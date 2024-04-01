نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض محرز يقود تشكيل الأهلي الرسمي ضد الاتحاد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير الكرة السعودية والعربية موعد المواجهة المرتقبة التي تقام في الدوري السعودي بين فريقي الأهلي والاتحاد، والتي تقام على ملعب «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.

موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد في الدورى السعودى

وتنطلق المباراة بين الأهلى والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت السعودية.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الاتحاد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالله العمار، إيبانيز، ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: علي الأسمري، فرانك كيسيه، فيرمينو

خط الهجوم: ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي

تذاع المباراة بين الأهلي والاتحاد عبر شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة SSC Sport HD1، بتعليق فارس عوض.