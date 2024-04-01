تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوربا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

يلتقى مانشستر سيتي مع الفريق الملكي، مساء، الثلاثاء، القادم، الموافق 9 إبريل 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل المرينجي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام اساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس "والكر"، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

وتنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 في الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا.