نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب تعادل روما أمام ليتشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما أمام نظيره فريق ليتشي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

بينما فاز فريق بولونيا على نظيره ساليرنيتانا، بثلاثية نظيفة، وتعادل فيرونا مع كالياري إيجابيا بهدف لكل منهما، ونفس النتيجة بالنسبة إلى مباراة ساسولو ضد أودينيزي.

ويواصل فريق إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان برصيد 76 نقطة

2- ميلان برصيد 65 نقطة

3- يوفنتوس برصيد 59 نقطة

4- بولونيا برصيد 54 نقطة

5- روما برصيد 52 نقطة

6- أتالانتا برصيد 50 نقطة

7- لاتسيو برصيد 46 نقطة

8- نابولي برصيد 45 نقطة

9- تورينو برصيد 44 نقطة

10- فيورنتينا برصيد 43 نقطة

11- مونزا برصيد 42 نقطة

12- جنوى برصيد 35 نقطة

13- ليتشي برصيد 29 نقطة

14-أودينيزي برصيد 28 نقطة

15- هيلاس فيرونا برصيد 27 نقطة

16- كالياري برصيد 27 نقطة

17- إمبولي برصيد 25 نقطة

18- فروزينوني كالتشيو 25 نقطة

19- ساسولو برصيد 24 نقطة

20- ساليرنيتانا برصيد 14 نقطة

