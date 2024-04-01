موعد مباراة روما القادمة عقب التعادل أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق ليتشي، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة روما القادمة في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يلتقي فريق روما مع نظيره لاتسيو، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإيطالي، يوم 6 إبريل الجاري الموافق السبت المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة روما ضد لاتسيو، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.