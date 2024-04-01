نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت كبرى تحدث لأول مرة بشأن إقامة الأهلي والزمالك بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عن تفاصيل الاتفاق الخاص حول نقل مباراتي قمة الدوري المصري الممتاز، إلى المملكة العربية السعودية.

مفاجآت كبرى تحدث لأول مرة قبل مواجهة الأهلي والزمالك بالسعودية

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك الغريم التقليدي، يوم 15 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وأكد اتحاد الكرة المصري، أن خوض مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية هو الاتفاق الأضخم والأعلي ماليًا في تاريخ الكرة المصرية، وجاءت الموافقة على نقل المباراتين.

وتابع: "المفاوضات استمرت على مدار الأشهر الماضية بين رابطة الأندية والشركة المتحدة والجانب السعودي، من أجل الموافقة على اللعب في الأراضي السعودية".

وأضاف الاتحاد المصري: "الأهلي والزمالك سيحصلان على عائد كبير نظير المشاركة، والمفاجأة الكبري أن هناك عوائد لكل الأندية المصرية وليس الأهلي والزمالك فقط وفقا للاتفاق".

