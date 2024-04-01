4 صفقات نارية.. مبابي يتصدر خطة ريال مدريد الاستثنائية للصيف

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي ريال مدريد، تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات في الموسم الجديد 2024/25.

ريال مدريد يستهدف 4 صفقات قوية في الصيف

يأتي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على رأس 4 صفقات حددها ريال مدريد لدعم الفريق الملكي خلال الفترة الصيفية القادمة، بعد الحصول على الضوء الأخضر من المدرب كارلو أنشيلوتي.

وحسب التقارير فأن نادي ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الرباعي؛ الفرنسيان كيليان مبابي وليني يورو ثنائي باريس سان جيرمان وليل، والكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب وسط ريفربليت

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وقال الصحفي الرياضي وخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، إن ليني يورو وألفونسو ديفيز يمثلان الهدف الرئيسي لإدارة ريال مدريد هذا الصيف، وحتى الآن لم يتم الإنتهاء من العمل على تلك الصفقتين بعد.

وأشار رومانو إلى أن نادي ريال مدريد لا يزال يعمل على حسم صفقة ضم كيليان مبابي، ليكون أولى تعاقدات النادي في الفترة الصيفية.

وأبلغ مبابي، من جانبه، إدارة باريس سان جيرمان بقرار رحيله في الصيف بعد انتهاء مدة عقده الحالي في 30 يونيو المقبل.