نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا سبورت.. مفاجأة نقل مباراتي القمة ورونالدو يدعم السعودية وصلاح يتصدر غلاف البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "سوشيال ميديا سبورت" أهم ما نشره نجوم الرياضة المصرية والعربية والعالمية اليوم، جولة إخبارية لكل ما فاتك مما نشره حسابات المشاهير في السطور التالية:-

شوبير يكشف مفاجأة حول نقل القمة إلى السعودية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة جديدة عن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري على الأراضي السعودية.

وقال شوبير عبر منصة “إكس”: "بالنسبة لمباراتي الأهلي والزمالك الاقتراح كالتالي مباراة الزمالك والأهلي تقام في الرياض".

وتابع: "مباراة الأهلي والزمالك تقام في جدة، جاري التنسيق والقرار قريبا جدا طبعا باتكلم عن الدورى العام".

رونالدو يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، دعمه لملف المملكة العربية السعودية المقدم لاستضافة بطولة كأس العالم نسخة عام 2034.

نشر كريستيانو رونالدو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قائلًا: “فخور بدعم أحلام اُمة تأمل في جلب كأس العالم لكرة القدم إلى السعودية عام 2034".

فينيسيوس يواصل حربه ضد العنصرية

أبدى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، غضبه تجاه حالات العنصرية التي وقعت خلال الساعات الماضية.

وكتب فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "إكس": "لن أتمكن من اللعب هذا الأسبوع، لكني وجدت يوم السبت وحده 3 حالات عنصرية في إسبانيا".

وأضاف: "أقدم دعمي الكامل لسار (لاعب درجة ثالثة في إسبانيا)، وماركوس أكونا لاعب إشبيلية، ومدربه كيكي".

وأتم "يجب محاكمة العنصريين، لا يمكننا الفوز في تلك المعركة دون طرد العنصريين من الملاعب وإرسالهم مباشرة إلى السجن".

صلاح يتصدر غلاف حساب البريميرليج

قام حساب الدوري الإنجليزي الرسمي عبر منصة “إكس” بتغيير صورة الغلاف إلى احتفال صلاح.

وكان صلاح قد سجل هدف فوز ليفربول أمام برايتون (2-1) أمس، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.