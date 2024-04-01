أنشيلوتي يضع خطة ريال مدريد لعبور مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

يلتقى الفريق الملكي مع السيتي، مساء، الثلاثاء، القادم، الموافق 9 إبريل 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل المرينجي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام اساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمي: لونين

خط الدفاع: ميندي – ميليتاو – روديجر – كارفخال

خط الوسط: توني كروس – فالفيردي – تشواميني – بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو

وتنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 في الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا.

