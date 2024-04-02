الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف "العازف" في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق الأهلي والاتحاد بفوز الأولي هدف نظيف مقابل لاشيء وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف نظيف في الدوري السعودي

ونجح اللاعب فراس البريكان نجم الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في تسجيل هدف فريقه الأول أمام نظيره الاتحاد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان هدف الأهلي الأول في الدقيقة ال 34 بعد تسديدة قويه من زميله روبيرتو فيرمينو لتصبح النتيجة 1/0وتنتهي المواجهة بفوز الأهلي السعودي.

