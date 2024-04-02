هربا من دكة البدلاء.. آرون رامسديل على رادار أندية الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - جدد أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامه بآرون رامسديل، حارس مرمى آرسنال، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

آرون رامسديل على رادار أندية الدوري الإنجليزي

وذكر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن رغبة نيوكاسل يونايتد في ضم حارس المدفعجية، الذي يطمح للحصول على فرصة اللعب بانتظام.

وفقد رامسديل موقعه في تشكيلة المدفعجية، هذا الموسم، لصالح الإسباني ديفيد رايا، المعار من برينتفورد.

يأتي ذلك رغم امتلاك "الماكبايس" الحارس الإنجليزي، نيك بوب، الذي يعاني من إصابة على مستوى الكتف منذ بضعة أشهر، ومن المتوقع عودته نهاية أبريل الجاري.

ويعول إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، في الوقت الراهن على الحارس مارتن دوبرافكا، لحين عودة بوب.

لكن نيوكاسل وضع عينه على رامسديل (25 عامًا)، بحثًا عن خيار شاب، في ظل بلوغ دوبرافكا 35 عامًا، وبوب 32 عامًا.

ويعد هاو أحد أكبر المعجبين بقدرات رامسديل، وسبق له التعاقد معه حينما كان مدربا لبورنموث، عام 2017.