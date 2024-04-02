نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي جدة أخضر.. الأهلي يحقق رقمًا مميزًا بعد الفوز على الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أهلي جدة، فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الاتحاد وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وكتب فريق أهلي جدة بهذا الفوز، رقمًا مميزًا أمام الاتحاد في مواجهات ديربي جدة حسبما ذكرت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات.

أهلي جدة يهزم الاتحاد ذهابًا وإيابًا للمرة الثالثة في تاريخ ديربي جدة

تفوق فريق أهلي جدة، بهذا الفوز على نظيره الاتحاد ذهابًا وإيابًا للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي على الاتحاد ذهابًا وإيابًا في موسم 2015-2016 أما الثانية جاءت بموسم 2019-2020.

وكان للألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، نصيبًا من الأرقام القياسية والتي جاءت في تحقيقه الفوز في أول مباراتين في ديربي جدة.