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أحمد جودة - القاهرة - يغيب نجم فريق برشلونة أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 10 من الشهر الجاري.

صدمة كبرى في برشلونة لغياب نجم الفريق أمام باريس

وبحسب لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيدري، نجم برشلونة، على الأغلب لن يلحق بمباراة الذهاب أمام سان جيرمان، رغم أنه يسير بشكل جيد في برنامج التعافي من الإصابة.

وأضافت “الخلفية الطبية لبيدري وكثرة إصاباته في الموسم الحالي والماضي تجعل برشلونة حذرا للغاية معه ولا يرغب في المخاطرة بشأن موعد عودته إلى المباريات”.

وسبق أن أعلن برشلونة، في بداية شهر مارس الماضي، أن بيدري يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة في الفخذ الأيمن.

وذكرت تقارير إسبانية أن فترة غياب بيدري عن الملاعب ستتراوح من 5 إلى 6 أسابيع.