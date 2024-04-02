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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي ميلان في معركة مع آرسنال ومانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل.

أندية الدوري الإنجليزي تنافس ميلان على ضم "دبابة" الكالتشيو

وينتهي عقد الفرنسي أوليفيه جيرو مع ميلان في الموسم الحالي، وذكرت بعض التقارير أنه قريب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وبحسب لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فقد قرر ميلان، التضحية بجزء من ميزانيته من أجل التفوق على آرسنال والمان يونايتد في صفقة الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا.

وأشارت إلى أن ميلان خصص ميزانية تتراوح من 40 إلى 50 مليون يورو، من أجل حسم صفقة زيركزي.

ويرغب ميلان في حسم الصفقة من أجل مساعدة الفريق على سد الفجوة الفنية مع إنتر متصدر الدوري الإيطالي.

يذكر أن زيركزي نجح في تسجيل 10 أهداف خلال 27 مباراة مع بولونيا خلال الموسم الحالي.