"لا تصفني بالغبي" نجم برشلونة يشتبك مع الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - اشتبك نجم برشلونة مع مشجع للبارسا، قبل مران الفريق، أمس الأحد رغم تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

نجم برشلونة يشتبك مع الجماهير

وبحسب لإذاعة "كوبي" الإسبانية، فقد دخل إينيجو مارتينيز، مدافع برشلونة، في مواجهة حادة مع أحد المشجعين كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي.

وأضافت فيديو الواقعة انتشر في الساعات الأخيرة؛ حيث أوقف نجم برشلونة سيارته في منتصف الشارع، ونزل منها لمواجهة أحد الأشخاص الذين كانوا حاضرين هناك.

وسمع إينيجو في الفيديو يقول للمشجع مرارا وتكرارا: "هذه المرة الأخيرة التي تصفني خلالها بالغبي.. هل سمعتني؟ إنها المرة الأخيرة.. لا أنت ولا صديقك.. نفس الأمر يتعلق بصديقك".

كان إينيجو يوجه إصبعه بشكل مرتفع إلى وجه المشجع أثناء قول هذه الكلمات.

وفي النهاية، عاد إينيجو إلى سيارته وسمع يقول: “لا تتصرف بغطرسة”

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها إينيجو لهذه الانتقادات، لكنها أول مرة ينفجر خلالها اللاعب ويقرر مواجهة المشجعين.