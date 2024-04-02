نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. تصرف غاضب من حجازي بعد الخسارة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، منفعلًا بعد خسارة فريقه اليوم أمام الأهلي (1-0) في لقاء ديربي جدة، الذي أقيم على ملعب “الجوهرة المشعة”، لحساب الجولة الـ26 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وخسر فريق الاتحاد، أمام الأهلي بهدف نظيف، سجله المهاجم السعودي فراس البريكان خلال الدقيقة “34” من الشوط الأول.

وشارك أحمد حجازي، أساسيًا في خسارة الاتحاد أمام أهلي جدة، في الليلة التي حاول خلالها لاعبو “العميد” الحصول على الثلاث نقاط من أجل خطف المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

حجازي ينفجر غضبًا بعد الخسارة أمام الأهلي

غادر أحمد حجازي، أرضية الملعب بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، غاضبًا للغاية وقام وهو منفعل بدفع إحدى زجاجات المياه بتجاه مدرج جمهور الأهلي.

ويحتل فريق الاتحاد، المركز الرابع في جدول الدوري السعودي برصيد 46 نقطة من 26 جولة، حيث فاز “الأصفر والأسود” في 14 مباراة وتعادل 4 مرات بينما تلقى 8 هزائم.