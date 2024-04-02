نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر الأولمبي يتلقي عروض لخوض مواجهات ودية استعدادا لـ أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تلقي عرضين من جانب الاتحاديين الأرجنتيني والباراجوياني من أجل خوض مواجهتين وديتين أمام منتخب مصر الأولمبي، استعدادًا لبطولة أولمبياد باريس 2024.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الاتحاد المصري حصل على موافقة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، بخوض المباراتين الوديتين، في يونيو المقبل.

وأوضح، أن ميكالي أخطر الاتحاد المصري بموافقته على خوض المباراتين خلال الأجندة الدولية بشهر يونيو المقبل، من أجل زيادة الاحتكاك مع المنتخبات القوية قبل الأولمبياد.

ويبحث الاتحاد المصري في الوقت الحالي، إمكانية تقديم موعد المباراتين مع الاتحاديين الأرجنتيني والباراجوياني، خاصةً في ظل ارتباط منتخب مصر الأولمبي بالمشاركة في دورة تولوز الفرنسية الودية، قبل أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، شارك في بطولة غرب آسيا الودية بالسعودية، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي حقق فيها المركز الرابع.