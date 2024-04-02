هتبقى في حتة تانية.. لاعب الزمالك السابق يكشف رسالة طه بصري له

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة طه بصري له عند مغادرته أكاديميته للانتقال إلى فريق الناشئين بالزمالك، قائلا انضمامي إلى أكاديمية الكابتن طه بصري كانت نقلة كبيرة في مشواره الكروي، لأنه أسطورة في كرة القدم واكتسبت الكثير من خبراته وآمن بموهبتي ودعمني كثيرا".

وأضاف إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طه بصري قالي ركز في الملعب وأنت هتبقى في حتة تانية لأنك لاعب موهوب".

تابع، اللعب لأحد قطبي المصرية يشكل ضغط كبير على اللاعب، مضيفا: "لم أشعر بالخضة عند دخولي نادي الزمالك لأني كنت واثق في إمكانياتي ومقتنع إني لاعب جامد".