شيكا: نصر إبراهيم وحسام عبد المنعم دعماني في الزمالك.. وأصحاب فضل عليا

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أحمد جودة - القاهرة - قال إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، إن الكابتن نصر إبراهيم والكابتن حسام عبد المنعم أول من دعماه في نادي الزمالك، مضيفا: قدمولي أحلى دعم في الزمالك وأصحاب فضل عليا".

وكشف إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة طه بصري له عند مغادرته أكاديميته للانتقال إلى فريق الناشئين بالزمالك، قائلا انضمامي إلى أكاديمية الكابتن طه بصري كانت نقلة كبيرة في مشواره الكروي، لأنه أسطورة في كرة القدم واكتسبت الكثير من خبراته وآمن بموهبتي ودعمني كثيرا".

تابع، طه بصري قالي ركز في الملعب وأنت هتبقى في حتة تانية لأنك لاعب موهوب".

أتم، عشقي للعب كرة القدم وراء إبداعي وتألقي ولا أحب الهزيمة لأنني أملك العزيمة والقوة والإدارة، حيث لعبت في دوري بيبسي وأنا عمري 12 سنة".