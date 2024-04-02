لاعب الزمالك السابق لـ خط أحمر: إخواتي كلهم أهلاوية.. ووالدي إسماعيلاوي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، عن هوية أشقائه الخمسة الكروية، قائلا: خواتي كلهم أهلاوية ووالدي إسماعلاوي".

وكشف إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي أنطاليا سبور التركي، لافتا إلى أنه مرض والده المفاجئ وعدم وقوف أحد أعمامه بجانبه دفعه إلى المكوث بجواره وعدم السفر.

أتم، عشقي للعب كرة القدم وراء إبداعي وتألقي ولا أحب الهزيمة لأنني أملك العزيمة والقوة والإدارة، حيث لعبت في دوري بيبسي وأنا عمري 12 سنة".

