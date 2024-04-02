نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظلموني.. شيكا يروي تفاصيل رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، تفاصيل رحيله عن القلعة البيضاء، لافتا إلى أن الأزمة بدأت بوجود خلاف مع أحد الإداريين بالنادي بسبب أولوية اللعب بعد أن فضل لاعب عليا وشعرت بالظلم وطلبت الرحيل.

كما كشف إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن هوية أشقائه الخمسة الكروية، قائلا: خواتي كلهم أهلاوية ووالدي إسماعيلاوي".

تابع، عشقي للعب كرة القدم وراء إبداعي وتألقي ولا أحب الهزيمة لأنني أملك العزيمة والقوة والإدارة، حيث لعبت في دوري بيبسي وأنا عمري 12 سنة".

وأوضح أن الكابتن نصر إبراهيم والكابتن حسام عبد المنعم أول من دعماه في نادي الزمالك، مضيفا: قدمولي أحلى دعم في الزمالك وأصحاب فضل عليا".

