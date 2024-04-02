نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان: حسين لبيب عملي بلوك.. ومرتضى منصور ابن بلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، إنه تواصل مع حسين لبيب وأحمد سليمان وعبد الواحد السيد لمساعدته في تكاليف العلاج، إلا أن سليمان وعبد الواحد تجاهلا رسائله بينما كان البلوك الخيار الوحيد أمام حسين لبيب.

تابع إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مرتضى منصور تواصل جدع وابن بلد وتواصل معايا ودعمني رغم إنني هاجمته في العديد من الفيديوهات".

أضاف لاعب نادي الزمالك السابق، واثق جدا إن زي ما ربنا ابتلاني.. هينجيني منه عندي إيمان وثقة كبيرة جدا في ربنا".