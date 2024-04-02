نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان يروى مأساته وتخلى النجوم والمسؤولين عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، مأساته مع مرض السرطان، قائلا: مكنتش لاقي تمن العلاج وتواصلت مع حسين لبيب وأحمد سليمان وعبد الواحد السيد لمساعدتي في تكاليف العلاج، إلا أن سليمان وعبد الواحد تجاهلا رسائلي بينما كان البلوك الخيار الوحيد أمام حسين لبيب.

تابع إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المستشار مرتضى منصور جدع وابن بلد وتواصل معايا ودعمني رغم إنني هاجمته في العديد من الفيديوهات".

وكشف كواليس زياته بوزير الشباب والرياضة، قائلا: فوجئت بتواصل أحد المسؤولين من مكتب الوزير وحدد لي موعدا للقاء الدكتور أشرف صحبي وكان في استقبالي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

أضاف لاعب نادي الزمالك السابق، "الدكتور أشرف صحبي ابن بلد وجان قابلني بأحسن استقبال"، وحرص على حضور مدير مستشفى معهد الأورام واثنين من كبار الأطباء المتخصصين في الأورام وتم توقيع الكشف الطبي عليا داخل مكتب الوزير، وفوجئت بسيارة إسعاف في انتظاري أمام الوزارة نقلتني إلى معهد الأورام.