نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: وائل القباني وراء انضمامي إلى نادي طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، تفاصيل انضمامه إلى نادي طلائع الجيش، عقب أزمته مع أحد إداريي نادي الزمالك بسبب تفضيله أحد اللاعبين عليه وطلبه الرحيل عن الفريق.

وقال إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الكابتن وائل القباني أول لما عرف بالأزمة اتصل عليا تعالي بسرعة على جهاز الرياضة العسكري ومضيت العقد فورا وانهيت الاتفاق في ثانية".

وكشف لاعب نادي الزمالك السابق، تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي أنطاليا سبور التركي، لافتا إلى أنه مرض والده المفاجئ وعدم وقوف أحد أعمامه بجانبه دفعه إلى المكوث بجواره وعدم السفر.

