نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكا: الزمالك يعاني من "المجاملات في ضم بعض اللاعبين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، إن قطاع الناشئين يعاني من ضم بعض اللاعبين غير الأكفاء للفريق، ولكنهم لم يستطيعوا حجز أماكنهم في التشكيل الأساسي للفريق.

تابع إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم الفارس الأبيض، مثل الأعلى في كرة القدم.

أضاف، عشقي للعب كرة القدم وراء إبداعي وتألقي ولا أحب الهزيمة لأنني أملك العزيمة والقوة والإدارة، حيث لعبت في دوري بيبسي وأنا عمري 12 سنة".