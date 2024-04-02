لاعب الزمالك السابق: لا أحب الخسارة.. وتربيت على الإصرار العزيمة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، عن بداية رحلته مع الساحرة المستديرة، قائلا: لعبت في دوري بيبسي وأنا عمري 12 سنة".

تابع إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عشقي للعب كرة القدم وراء إبداعي وتألقي ولا أحب الهزيمة لأنني أملك العزيمة والقوة والإدارة".

أضاف لاعب الزمالك السابق، محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم الفارس الأبيض، مثل الأعلى في كرة القدم.

أتم، اللعب لأحد قطبي المصرية يشكل ضغط كبير على اللاعب، مضيفا: "لم أشعر بالخضة عند دخولي نادي الزمالك لأني كنت واثق في إمكانياتي ومقتنع إني لاعب جامد".