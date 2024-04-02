نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: روقت «الأهلي 97» وأنا بلعب في طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، عن فترة لعبه في نادي طلائع الجيش مواليد 97، قائلا: كنا فرقة جامدة جدا وروقنا الأهلي على أرضنا وكسبناهم 1/ صفر ".

وكشف إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصل انضمامه إلى نادي طلائع الجيش، عقب أزمته مع أحد إداريي نادي الزمالك بسبب تفضيله أحد اللاعبين عليه وطلبه الرحيل عن الفريق.

تابع، "الكابتن وائل القباني أول لما عرف بالأزمة اتصل عليا تعالي بسرعة على جهاز الرياضة العسكري ومضيت العقد فورا وانهيت الاتفاق في ثانية".