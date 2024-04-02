لاعب الزمالك السابق: شيكابالا مثلي الأعلى.. والغرور مش سكتي

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أحمد جودة - القاهرة - قال إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، إن محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم الفارس الأبيض، مثل الأعلى في كرة القدم.

تابع إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكابتن نصر إبراهيم والكابتن حسام عبد المنعم أول من دعماه في نادي الزمالك، مضيفا: قدمولي أحلى دعم في الزمالك وأصحاب فضل عليا".

أضاف، "الغرور مش سكتي، وعشقي للعب كرة القدم وراء إبداعي وتألقي ولا أحب الهزيمة لأنني أملك العزيمة والقوة والإدارة، حيث لعبت في دوري بيبسي وأنا عمري 12 سنة".