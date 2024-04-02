نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عزمي مجاهد: حمزة المثلوثي هو الأفضل في الزمالك.. والأبيض استفاد من فترة التوقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن هدف التونسي حمزة المثلوثي في نهاية الشوط الأول في مواجهة مودرن فيوتشر، غير من مجرى المباراة لصالح القلعة البيضاء.

وقال أمير عزمي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، حمزة المثلوثي من أفضل لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ويتميز بثبات المستوى.

وشدد المدرب العام السابق للزمالك، على أن التراجع البدني للاعبي مودرن فيوتشر منح الأفضلية للأبيض خلال شوط المباراة الثاني، مؤكدًا أن نتيجة المباراة خادعة والمنافس لم يفقد الأمل في التأهل لنصف النهائي حتى الآن.

وتابع، استفاد الزمالك كثيرًا من فترة التوقف الأخيرة، وظهر بشكل فني أفضل من مباراة الجونة الأخيرة في بطولة الدوري.

وأتم أمير عزمي تصريحاته قائلًا، بحسابات المنطق الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي، وعليه التعامل بحذر في المباريات الإقصائية بالحفاظ على نظافة شباكه في المباريات المُقبلة.