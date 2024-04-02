نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة لجماهير الأبيض.. زيزو يحسم مصيره من الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، حسم ملف تجديد عقود العديد من نجوم القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، والذي يأتي في مقدمتهم أحمد سيد زيزو.

وساهم زيزو مؤخرا في قيادة القلعة البيضاء لتحقيق فوزا هاما أمام نظيره نادي فيوتشر، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بهدفين مقابل هدف.

- زيزو يحسم مصيره

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" نادي الزمالك يدير ملف الصفقات القادمة والراحلين بشكل مميز ونجح بامتياز في اختبار القيد وحتى الآن نجح في غلق الفريق جيدا".

وتابع:" لبيب فقط من يعرف خطوات الزمالك في الفترة القادمة، والخاص بالتعاقد مع صفقات جديدة".

وواصل:" زيزو زملكاوي اليوم وغدا والموسم القادم، وهذا الحديث من داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء".