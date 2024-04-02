نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تفجر مفاجأة جديدة عن ديربي الأهلي والزمالك في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر أحمد دياب، رئيس رابطة الدوري المصري الممتاز، مفاجأة جديدة بشأن نقل مباراة الأهلي والزمالك القادمة في دوري نايل، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات الجولة العاشرة من البطولة المحلية.

- تفاصيل نقل مباراة الأهلي والزمالك

وأكد أحمد دياب خلال تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" الفترة الماضية نحاول التحرك محليا وخارجيا وكان أخرهم استضافة بطولة كأس عاصمة مصر، واستضافة المملكة العربية السعودية لكأس مصر".

وواصل:" علاقتنا التاريخية مع الدول العربية منها السعودية والإمارات تسهل كل الأمور ويوجد عرض لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك القادمة في موعدها دون تغيير ويتم التفاوض حوله الآن وفي خلال يومين سيكون القرار النهائي".

وتابع:" يوجد عائد مادي للقطبين وجميع فرق الدوري المصري والأهلي والزمالك يرحبان بتلك الخطوة".

وأكمل:" العروض المقدمة ضخمة للغاية وتتخطى مئات الملايين في المباراتين ويتقسم على جميع أندية الدوري الممتاز".

وأختتم:" الفيفا يرد دائما على تلك الاستفسارات بأنها شأن داخلي في تنظيم البطولات المحلية ولا يوجد في اللائحة ما يمنع ذلك وحكام المباراة سيكون طاقم مصري".