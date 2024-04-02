موعد مباراة النصر وأبها اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة السعودية مباراة النصر وأبها وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موقف النصر وأبها في جدول الدوري السعودي



احتل أبها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 17 مباراة.



في حين احتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.



موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة النصر وأبها يوم الثلاثاء 2 إبريل 2024 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية معقل أبها وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة SSC Extra 5 HD السعودية بنقل أحداث المباراة.



وكان النصر قد فاز على الطائي بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي بينما تعادل أبها مع الرياض بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل النصر المركز الثاني برصيد 59 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل أبها المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.