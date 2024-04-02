موعد مباراة الهلال والأخدود اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة السعودية لمتابعة مباراة الهلال والأخدود وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة الهلال والاخدود في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاخدود يوم الثلاثاء 2 إبريل 2024 على ملعب مدينة الامير فيصل بن فهد الرياضية معقل الهلال وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة SSC Extra 2 HD السعودية بنقل أحداث المباراة.



وكان الهلال قد فاز على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي بينما خسر الأخدود من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.



يحتل الهلال المركز الأول برصيد 71 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الأخدود المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.



موقف الهلال والاخدود في جدول الدوري السعودي



صعد الأخدود إلى الدوري السعودي الممتاز في الموسم الحالي بعد ان كان ينافس في الدرجة الثانية في الموسم الماضي.



في حين احتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات.