نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال في مباراة اليوم أمام الأخدود بدوري روشن.. من يعوض ميتروفيتش؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي الكرة السعودية مباراة الهلال والأخدود وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وكان الهلال قد فاز على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي بينما خسر الأخدود من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.



يحتل الهلال المركز الأول برصيد 71 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الأخدود المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.



موقف الهلال والاخدود في جدول الدوري السعودي



صعد الأخدود إلى الدوري السعودي الممتاز في الموسم الحالي بعد ان كان ينافس في الدرجة الثانية في الموسم الماضي.



في حين احتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات.



موعد مباراة الهلال والاخدود في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاخدود يوم الثلاثاء 2 إبريل 2024 على ملعب مدينة الامير فيصل بن فهد الرياضية معقل الهلال وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة SSC Extra 2 HD السعودية بنقل أحداث المباراة.



من المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك- كاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- سالم الدوسري- صالح الشهري