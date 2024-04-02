نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 2- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

نوتنجهام فورست ضد فولهام، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

برينلي ضد وولفرهامبتون، الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

بورنموث ضد كريستال بالاس، الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد، التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.