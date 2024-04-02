نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 2- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والموافق 2 من شهر أبريل الحالي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الفيحاء مع نظيره فريق الوحدة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

كما يلتقي الطائي مع نظيره فريق التعاون، ويلعب فريق النصر مع نظيره فريق أبها، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباريات اليوم الثلاثاء عندما يواجه نظيره فريق الاخدود في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وسوف تنقل أحداث مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم عبر شاشة قناة SSC السعودية.