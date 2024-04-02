نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير استعداداته لمواجهة نظيره فريق وست هام مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام أمام نظيره فريق وست هام يونايتد مساء اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي على ملعب لندن الأولمبي.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.