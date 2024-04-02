نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره لاتسيو مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات كأس إيطاليا 2023-2034.

ويحتضن ملعب "الأوليمبكو"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي عامر عبد الله.