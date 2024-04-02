نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الثلاثاء 2- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات الجولة الحادية والثلاثين، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر إبريل الجاري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

نوتنجهام فورست ضد فولهام، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

برينلي ضد وولفرهامبتون، الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

بورنموث ضد كريستال بالاس، الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد، التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، ويليه أرسنال برصيد 65 نقطة.

1- ليفربول 67 نقطة.

2 – آرسنال 65 نقطة.

مانشستر سيتي 64 نقطة.

4 – أستون فيلا 59 نقطة.

5 – توتنهام هوتسبير 56 نقطة.

6 – مانشستر يونايتد 48 نقطة.

7 – وست هام يونايتد 44 نقطة.

8 – نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

9 – برايتون 42 نقطة.

10 – وولفرهامبتون 41 نقطة.

11 – تشيلسي 40 نقطة.

12 – فولهام 39 نقطة.

13 – بورنموث 38 نقطة.

14 – كريستال بالاس 30 نقطة.

15 – برينتفورد 27 نقطة.

16 – إيفرتون 25 نقطة.

17 – نوتنجهام فورست 22 نقطة.

18- لوتون تاون 22 نقطة.

19- بيرنلي 18 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد 15 نقطة