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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن آخر التطورات في حالة الثلاثة اللاعبين المصابين: محمد الشناوي، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، بالإضافة إلى البرنامج العلاجي المقرر لهم.

أنباء سارة في الأهلي بشأن الثلاثي المصاب

وأكد جاب الله في بيان رسمي أن الحارس محمد الشناوي قد عاد إلى القاهرة في الساعات الأخيرة بعد فترة علاج طبيعي في ألمانيا بسبب إصابته في الكتف. وأوضح أنه سيواصل برنامج التأهيل اعتبارًا من اليوم، وذلك بعد المتابعة المستمرة لتطور حالته، بالتنسيق مع الخبراء الذين أجروا له الجراحة.

وأضاف أن الحالة الصحية للشناوي تبدو مطمئنة للغاية، وأنه يقوم بشكل منتظم بمراحل العلاج، مما يمهد الطريق لعودته تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية.

أما بالنسبة للاعبين ياسر إبراهيم وأليو ديانج، فأوضح جاب الله أن ياسر سيخضع لفحوصات إشعاعية جديدة خلال الساعات القادمة لمتابعة تقدمه في العلاج الطبيعي لإصابته في العضلة الخلفية. وأكد أن ياسر على وشك الدخول إلى المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج، مما سيمكنه من العودة تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية.

وبالنسبة للمهاجم السنغالي ديانج، فقد بدأ في مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني، وذلك استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية. وأكد الطبيب أن اللاعب يتقدم بانتظام في تنفيذ برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لضمان استعداده البدني المناسب.

وختم جاب الله بالإشارة إلى أن ديانج قد أدى بعض فقرات التدريبات بشكل منفصل، بما في ذلك الجري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له، وذلك بعد إجراء جراحة ناجحة في النمسا لإزالة جزء من غضروف الركبة.