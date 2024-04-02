نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر صادم يفسد فرحة أهلي جدة بحسم الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواجهة الأهلي واتحاد جدة التي اقيمت بينهما امس في كلاسيكو دوري روشن حصول واحد من لاعبي الراقي على بطاقة صفراء ستكلفه الغياب عن مباراة الوحدة في دوري المحترفين السعودي بسبب الإيقاف.

الأهلي يخسر لاعبه أمام الوحدة

حقق الأهلي انتصارًا هامًا على منافسه الاتحاد بهدف دون رد مساء اليوم الإثنين في الجولة 26 من الدوري المحلي.

شهدت تشكيلة الأهلي مشاركة علي الأسمري في وسط الملعب كأساسي للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث سبق له الظهور كأساسي أمام النصر والاتفاق في المباراتين السابقتين.

ومع ذلك، تلقى الأسمري بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة من اللقاء، مما يجعله موقوفًا عن المباراة المقبلة ضد الوحدة.

هذه البطاقة الصفراء هي الرابعة للأسمري هذا الموسم، بعدما تلقى ثلاث بطاقات مماثلة في مواجهات سابقة أمام كل من الطائي، الهلال، والاتفاق.

وسيحل الأهلي ضيفًا على الوحدة يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة 27 من الدوري المحلي، ولكن تم نقل المباراة إلى جدة بسبب التزامات المكثفة في مكة المكرمة خلال ليلة الـ27 من رمضان.