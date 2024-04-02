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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة آس الإسبانية عن خروج لاعب كرة القدم البرازيلي، روبينيو، من فترة العزل الانفرادي التي قضاها خلال الأيام القليلة الماضية في السجن.

روبينيو يغادر السجن الانفرادي

وكان روبينيو، الذي كان يلعب لمنتخب البرازيل، قد تم اعتقاله في 21 مارس الماضي، وأمضى عشرة أيام في السجن الانفرادي.

تم اعتقاله في البرازيل بعد أن انتهت محاولاته لتجنب السجن في إيطاليا، حيث صدر ضده حكم بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب.

ورغم عدم وجود اتفاقية تسليم بين البرازيل وإيطاليا، إلا أنه تم اعتقاله وتوجيه التهمة إليه في بلده الأصلي.

بعد انتهاء فترة العزل الانفرادي، سيتمكن روبينيو من التواصل مع النزلاء الآخرين واستقبال زيارات من أفراد أسرته.

وأفاد سكرتير إدارة السجون في ساو باولو بأن روبينيو يشترك في غرفة مشتركة مع نزيل آخر، ويُسمح له بالمقابلات المباشرة مع الزوار وفقًا للإجراءات المعمول بها.

تواجه السجون البرازيلية تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بالاكتظاظ، حيث يفوق عدد السجناء فيها سعتها بشكل كبير.

وتشير بعض التقارير إلى وجود زنازين تضم عدة أسرة تتسع لعشرات الرجال دون توفير مساحة كافية للنوم على الأرض. ورغم ذلك، فإن السجن الذي يقيم فيه روبينيو يعاني من أقل مستويات الاكتظاظ، حيث يتسع لـ 348 سجينًا ويحتوي حاليًا على 283 سجينًا فقط.