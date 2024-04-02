عاجل.. الظهير الطائر أول الراحلين عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ماركوس ألونسو، لاعب برشلونة، على وشك مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الونسو أول الراحلين عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب السابق لتشيلسي سيغادر كامب نو بصفة مجانية بعد انتهاء عقده مع النادي الإسباني، حيث لم يظهر أي اهتمام من النادي بتجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن ألونسو، البالغ من العمر 33 عامًا، واجه صعوبات في الموسم الحالي بسبب إصابة في الظهر أبعدته عن المباريات لمدة ثلاثة أشهر.

كما أشارت إلى أن ألونسو شارك في 37 مباراة خلال موسمه الأول مع برشلونة، بعد انضمامه من تشيلسي في عام 2022، حيث نجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ومع رحيل المدرب تشافي هرنانديز في نهاية الموسم الحالي، من المتوقع حدوث بعض التغييرات في تشكيلة الفريق، حيث سيكون ألونسو من بين اللاعبين الذين يغادرون النادي بعد قضاء عامين معه. وفيما يتعلق بمستقبل نجم الفريق، سيرجي روبرتو، فإنه ما زال غير واضح.